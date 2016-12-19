На перекредитование проблемных регионов РФ в 2016 году было направлено порядка 380 млрд рублей. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«В целом задолженность регионов составляет свыше 2 триллионов рублей. Чтобы решить эту проблему, правительство предпринимает шаги. 380 миллиардов рублей уже было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы. Забрать у них долги из коммерческих банков», — рассказал глава государства.

Путин также отметил, что задолженность регионов не должна быть выше 50%. «Что касается задолженностей, в соответствии с правилами правительства и Минфина задолженность региона не должна превышать 50% от собственного дохода. Только пять регионов нарушили это правило, им нужна поддержка», — добавил он.