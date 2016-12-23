ВТБ рассматривает возможность приобретения двух небольших региональных банков, сказал журналистам после выступления в Совете Федерации глава госбанка Андрей Костин.

«У нас два банка (находятся на рассмотрении. — Прим. ред.), но они небольшие, они позволяют больше закрыть именно один — два региона, они не являются системными, крупными банками», — отметил он.

Костин допустил слияние этих банков с ВТБ и ВТБ 24.

«Банки не очень большие, нагрузка будет не очень тяжелая», — сказал глава госбанка, отвечая на вопрос о возможном слиянии.

Банк ВТБ 24 присоединится к ВТБ до конца 2017 года

Наблюдательный совет ВТБ 2 ноября 2016 года принял решение о присоединении банка ВТБ 24 к ВТБ. Процесс интеграции планируется завершить до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций; остальные акции находятся в свободном обращении. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 9 959,30 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 083,05 млрд, кредитный портфель — 5 266,87 млрд, обязательства перед населением — 519,59 млрд.