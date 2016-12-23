ВТБ рассматривает возможность приобретения двух небольших региональных банков, сказал журналистам после выступления в Совете Федерации глава госбанка Андрей Костин.

«У нас два банка (находятся на рассмотрении. — Прим. ред.), но они небольшие, они позволяют больше закрыть именно один — два региона, они не являются системными, крупными банками», — отметил он.

Костин допустил слияние этих банков с ВТБ и ВТБ 24.

«Банки не очень большие, нагрузка будет не очень тяжелая», — сказал глава госбанка, отвечая на вопрос о возможном слиянии.

Банк ВТБ 24 присоединится к ВТБ до конца 2017 года Наблюдательный совет ВТБ 2 ноября 2016 года принял решение о присоединении банка ВТБ 24 к ВТБ. Процесс интеграции планируется завершить до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

