ВТБ рассматривает возможность приобретения двух небольших региональных банков, сказал журналистам после выступления в Совете Федерации глава госбанка Андрей Костин.
«У нас два банка (находятся на рассмотрении. — Прим. ред.), но они небольшие, они позволяют больше закрыть именно один — два региона, они не являются системными, крупными банками», — отметил он.
Костин допустил слияние этих банков с ВТБ и ВТБ 24.
«Банки не очень большие, нагрузка будет не очень тяжелая», — сказал глава госбанка, отвечая на вопрос о возможном слиянии.
Наблюдательный совет ВТБ 2 ноября 2016 года принял решение о присоединении банка ВТБ 24 к ВТБ. Процесс интеграции планируется завершить до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 9 959,30 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 083,05 млрд, кредитный портфель — 5 266,87 млрд, обязательства перед населением — 519,59 млрд.