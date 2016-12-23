Доля состоятельных клиентов Сбербанка, которые приобрели инвестиционные продукты, в декабре превысила 25%. Доля таких продуктов в портфелях их сбережений выросла почти втрое с декабря 2015 года, отмечается в сообщении банка.

Состоятельными в премиальной сети «Сбербанк Первый» считаются клиенты со сбережениями от 15 млн рублей в Москве и от 5 млн рублей — в других регионах. Инвестиционные продукты — это накопительное и инвестиционное страхование жизни, рентное страхование, доверительное управление, ПИФы и брокерское обслуживание. Общий портфель по этим программам достиг 150 млрд рублей.

В банке прирост портфеля объясняют снижением ставок по депозитам и стремлением клиентов диверсифицировать свои вложения. Порог входа в инвестиционные продукты начинается в Сбербанке от 100 тыс. рублей.

Определиться в выборе инвестиционной стратегии, купить в режиме онлайн акции российских компаний, оставить заявку на приобретение облигаций, а также открыть индивидуальный инвестиционный счет теперь можно с помощью раздела «Инвестиции» портала Банки.ру.

