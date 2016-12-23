Обязательства Кубанского Универсального Банка на момент отзыва лицензии превысили его активы примерно на 652 млн рублей, банка «Камский Горизонт» — почти на 160 млн. Такие данные приводятся в очередном номере «Вестника Банка России».

Размер активов Кубанского Универсального Банка по результатам обследования Агентства по страхованию вкладов составил менее 1,3 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность в банке оценивается примерно в 383,24 млн. Обязательства равнялись почти 1,94 млрд рублей, из них средства клиентов — примерно 1,94 млрд, вклады — более 1,28 млрд. Размер «дыры» в балансе — почти 652 млн рублей.

Кубанский Универсальный Банк лишился лицензии 27 октября 2016 года. «ООО «КБ «Кубанский Универсальный Банк» размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало соответствующие рискам резервы на возможные потери. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — отмечали в ЦБ.

Согласно полученному АСВ реестру обязательств кредитной организации, совокупная сумма страхового возмещения вкладчикам составит около 1,2 млрд рублей. В конце ноября Банк России подал заявление о признании Кубанского Универсального Банка банкротом.



Активы банка «Камский Горизонт» временная администрация оценила в сумму около 262,4 млн рублей, из них чистая ссудная задолженность — 138,5 млн. Обязательства банка составили 422 млн рублей, из которых 382,6 млн — средства клиентов. «Дыра» в балансе — более 159,7 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у банка «Камский Горизонт» с 3 ноября 2016 года. По данным ЦБ, «Камский Горизонт» полностью утратил собственные средства в результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам. Финучреждение не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации, отметили в ЦБ.

Вкладчики банка заявляли о проблемах с получением страховых выплат.