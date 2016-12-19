Сейчас нецелесообразно отказываться от «плоской» шкалы налогообложения для физических лиц, поскольку это приведет к уклонению от уплаты налогов и падению доходов бюджета РФ. Об этом сказал на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Можно ли перейти к дифференцированному налогу? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано. Сейчас считаю, что это нецелесообразно. Как только мы начнем это делать, мы запутаемся в этой дифференциации. Это приведет к уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет сократятся», — отметил он.

Путин напомнил, что после введения «плоской» шкалы налогообложения сборы от налога на доходы физических лиц возросли в семь раз, а также сказал, что налоги для физических лиц в России сейчас являются одними из самых низких в мире.

По словам президента, задачу по восстановлению социальной справедливости решают повышенные налоги на дорогие транспортные средства и дорогую недвижимость.