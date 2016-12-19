Все пенсионеры в начале 2017 года получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Что касается ближайшего будущего, то, как мы и планировали, в начале года мы выплатим пять тысяч рублей всем пенсионерам вне зависимости от их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним», — отметил президент.

«У нас уровень пенсионного обеспечения был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла уравниловка в этой сфере. Это несправедливо, были произведены серьезные изменения», — добавил Путин.

Он рассказал, что в настоящий момент пенсионная система РФ основана на стаже, уровне заработной платы до выхода на пенсию и возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию. «Эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. ... Мы будем руководствоваться этими фундаментальными базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему», — сообщил Путин.

Глава государства также отметил, что вопрос досрочного выхода на пенсию требует дополнительного внимания и тщательного анализа. «Любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно», — заявил он.

Путин пояснил, что в следующем году в бюджет заложены необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля 2017 года проиндексировать пенсии по уровню инфляции 2016-го. А с 1 апреля 2017 года будут проиндексированы социальные пенсии.