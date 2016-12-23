Рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги по национальной шкале в России к концу марта следующего года, говорится в сообщении агентства. Данное решение там объясняют введением новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.

«Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях», — говорится в пресс-релизе агентства. Как уточняется, Fitch отзовет около 150 публичных российских рейтингов по национальной шкале до 31 марта 2017 года.

При этом «Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России», отмечается в сообщении.

В агентстве указывают, что Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале. «Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке», — говорится в релизе.

Fitch продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов.