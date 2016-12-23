ВТБ 24 открыл новый офис в Красногорске — в здании правительства Московской области, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отделение расположено по адресу: бульвар Строителей, д. 1. К услугам клиентов — весь спектр банковских услуг, обслуживание розничных и привилегированных клиентов, а также АТМ для самообслуживания. «Клиенты могут совершать наличные платежи и денежные переводы, получать банковские карты, оформлять вклады», — говорится в релизе.
В настоящий момент на территории Москвы и Московской области действуют свыше 160 офисов ВТБ 24, к услугам клиентов — 1,8 тыс. банкоматов.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 3 207,54 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 283,19 млрд, кредитный портфель — 1 783,81 млрд, обязательства перед населением — 2 097,56 млрд.