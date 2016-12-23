ВТБ 24 открыл новый офис в Красногорске — в здании правительства Московской области, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отделение расположено по адресу: бульвар Строителей, д. 1. К услугам клиентов — весь спектр банковских услуг, обслуживание розничных и привилегированных клиентов, а также АТМ для самообслуживания. «Клиенты могут совершать наличные платежи и денежные переводы, получать банковские карты, оформлять вклады», — говорится в релизе.

В настоящий момент на территории Москвы и Московской области действуют свыше 160 офисов ВТБ 24, к услугам клиентов — 1,8 тыс. банкоматов.

