Сенаторы одобрили поправки в федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации», устанавливающие запрет для членов Кабмина на владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами в их расширенном определении. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Совета Федерации.

Как уточняется, изменения вносятся в статью 11 закона («Ограничения, связанные с пребыванием в составе правительства Российской Федерации»). В ней в том числе говорится о запрете членам правительства РФ «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Данный запрет распространяется на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей членов правительства РФ».

Статья дополняется положением, согласно которому понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, указанном в федеральном законе «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Также одобрены поправки в отдельные законодательные акты РФ в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты».

Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.



Как сообщалось, Госдума РФ 14 декабря приняла закон, который детализирует понятие «иностранные финансовые инструменты» и запрещает владеть ими депутатам, государственным чиновникам и силовикам, в том числе через третьих лиц. Иностранными финансовыми инструментами предлагается считать: ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты лиц (организаций или физических лиц), местом регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство; доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица; договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация или физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, или иностранная структура без образования юридического лица; кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории России иностранными банками или другими иностранными кредитными организациями.