Во второй половине 2017 года можно ожидать, что цены на нефть стабилизируются и будут находиться на сегодняшнем уровне, такой прогноз озвучил глава государства Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.



«Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти уйдут и цены на нефть стабилизируются на сегодняшнем уровне», — сказал Путин. Он указал, что сейчас нефть марки Brent стоит 55 долларов за баррель.

По словам Владимира Путина, достигнутое с ОПЕК соглашение о сокращении добычи положительно отразится на ценах на нефть.

«Как будет реагировать на сокращение добычи нефти наша экономика? Мы пошли на этот шаг сознательно. Сокращение, которое мы взяли, это 300 тысяч баррелей в день за период с января по июнь. Это будет плавное сокращение, но мы рассчитываем, что это приведет к повышению цен на нефть. Это уже произошло. Разница в ценах на нефть в 10 долларов будет означать дополнительный доход в 1 триллион 750 миллиардов рублей для бюджета, а для нефтяных компаний разница даст дополнительные доходы в размере 750 миллиардов рублей. Все оказываются в выигрыше», — сказал он.

Президент признал, что стоимость нефти зависит от многих факторов, нельзя рассчитывать на то, что прогноз сбудется со стопроцентной вероятностью.

«Наверняка сказать никто не может, это сложный вопрос, который зависит от многих факторов неопределенности, предсказать их невозможно», — отметил он.