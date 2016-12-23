Текущая ключевая ставка ЦБ РФ в 10%, учитывая уровень инфляции, завышена. Такое мнение высказал журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Не подлежит сомнению, на мой взгляд, что ключевая ставка должна превышать уровень инфляции. Вопрос — насколько. Текущее превышение на 4 процентных пункта представляется избыточным. С учетом замедления инфляции, а это большое достижение Банка России, вижу возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, скажем, хотя бы до уровня 8%», — сказал Костин.

На текущий момент ключевая ставка Банка России составляет 10%. На заседании совета директоров 16 декабря Центробанк оставил ставку без изменений. Регулятор ранее анонсировал, что до I квартала 2017 года менять ключевую ставку не планирует. Аналитики Сбербанка и «ВТБ Капитала» прогнозируют, что Банк России может понизить ключевую ставку к концу 2017 года до 8,5%.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10% Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение оставить ключевую ставку на уровне 10%. Об этом говорится в сообщении регулятора.