В ближайшие годы Россия сократит затраты на национальную оборону. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в 2016 году РФ потратила на оборону 4,7% ВВП, в 2017-м этот показатель составит уже 3,3%, а к 2019-му достигнет 2,8%.

«Это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности. В этом году мы погасили долги перед оборонными предприятиями, что дало возможность сохранить те параметры, о которых я говорил», — отметил глава государства.

Путин также добавил, что части пакетов акций госпредприятий продаются не потому, что не хватает денег на какие-то направления бюджетных расходов, а потому, что «так бюджет планировался изначально».