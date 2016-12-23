Татарстанский Автоградбанк (Набережные Челны) ввел два новых вклада.
Депозит «С новым годом — 2017» предполагает три периода начисления процентов со ставкой за первые 180 дней на уровне 9,5% годовых, со 181-го по 270-й день — 8,5%, за последний период со 271-го по 370-й день — 7,5%. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения равна 8,72%.
Срок вклада «Новогодний-2017» разделен на аналогичные по продолжительности периоды начисления процентов со ставками 9%, 8% и 7% годовых соответственно. Доходность за весь чуть более чем годовой срок составляет 8,22%.
Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются в течение 180 дней с начала действия договора. Расходные операции допускаются в размере 50% от первоначальной суммы вклада. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.
«По вкладам предусмотрена возможность льготного досрочного расторжения договора», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
АО «Автоградбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Татарстане и ориентированный преимущественно на работу с физическими лицами. Деятельность сосредоточена на кредитовании — как населения, так предприятий. Основным источником фондирования выступают депозиты населения (высокая зависимость). С начала 2015 года банк нарастил объемы кредитования предприятий.
В настоящее время основным владельцем банка является татарстанский бизнесмен, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель совета директоров Павел Сигал и его мать Минна Сигал совместно владеют 21,88% акций банка, Мунавара Хамидуллина, Фагима Кадырова (по 9,94%), член совета директоров Диляра Голикова, Азат Низамиев (по 9,87%), члены совета директоров Любовь Лябигина (9,65%) и Майя Догадина (6,72%), Галина Сизова (6,11%), Венера Иванова (3,08%), Рамиль Авхадеев (3,00%), Лилия Алмазова (2,23%), Дамир Гилязов и Наргиза Ефимова (брат и сестра) — по 1,50%, Розалия Шайдуллина (1,00%). На акционеров-миноритариев приходится 3,70% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 6,44 млрд рублей (282-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,92 млрд, кредитный портфель — 4,12 млрд, обязательства перед населением — 3,97 млрд.