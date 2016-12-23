Татарстанский Автоградбанк (Набережные Челны) ввел два новых вклада.

Депозит «С новым годом — 2017» предполагает три периода начисления процентов со ставкой за первые 180 дней на уровне 9,5% годовых, со 181-го по 270-й день — 8,5%, за последний период со 271-го по 370-й день — 7,5%. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения равна 8,72%.

Срок вклада «Новогодний-2017» разделен на аналогичные по продолжительности периоды начисления процентов со ставками 9%, 8% и 7% годовых соответственно. Доходность за весь чуть более чем годовой срок составляет 8,22%.

Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются в течение 180 дней с начала действия договора. Расходные операции допускаются в размере 50% от первоначальной суммы вклада. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.



«По вкладам предусмотрена возможность льготного досрочного расторжения договора», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.