Группа ВТБ продолжает искать покупателей на свои украинские активы, ведет переговоры по этому вопросу, сообщил журналистам президент — председатель правления второго по активам российского банка Андрей Костин.

На Украине работают два дочерних банка группы — ВТБ и БМ Банк.

«Планы группы не поменялись. Но сегодня не так легко продать банки. Пример с ПриватБанком показывает, что банковский сектор (Украины. — Прим. ред.) находится в очень тяжелом положении. Наши банки неплохие. Наша задача — уйти, не потеряв», — сказал он.

«Если сможем продать их по отдельности или вместе, будем продавать. Работа такая ведется, у нас несколько переговорных процессов по этому пути. Мы хотим получить стоимость капитала обратно — вот наша цель», — отметил глава ВТБ.

«Что такое закрыть банк? Надо расплатиться. Мы ни в коем случае не хотим уходить так, чтобы остались какие-то долги. Это наша репутация, мы отвечаем за свои «дочки». Закрыть — это значит перевести активы, пассивы тогда в банк ВТБ, обслуживать клиентов. Эта работа будет проводиться», — добавил Костин.

Выставлена на продажу одна из «дочек» ВТБ на Украине Украинский БМ Банк выставлен на продажу. Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько источников в стране. По словам собеседников издания, в конце ноября инвесторы получили от украинского ВТБ презентацию с основными показателями БМ Банка (есть в распоряжении газеты). Оба банка входят в группу ВТБ, но «ВТБ Украина» гораздо крупнее (14-е место по активам, по данным Нацбанка страны), чем БМ Банк (33-е место).