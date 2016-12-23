Углеметбанк начинает выпуск кредитной карты в категории MasterCard Gold. Процентная ставка устанавливается в размере 25,5% годовых.
Плата за выпуск и первый год обслуживания не взимается. Со второго года обслуживания комиссия составит 800 рублей. Максимальный кредитный лимит предоставляется до 500 тыс. рублей. Предусмотрен грейс-период длительностью до 55 дней, который распространяется только на безналичные операции.
Комиссия за снятие собственных и кредитных средств в банкоматах и кассах банка и сторонних кредитных организаций составит 3%, но не менее 300 рублей.
«Главным преимуществом кредитного предложения является невысокая процентная ставка. Карту может оформить клиент, достигший 18-летнего возраста. К минусу продукта можно отнести наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.
АО «Углеметбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Челябинске. Основной бизнес сконцентрирован в Уральском регионе. Ориентирован на обслуживание и кредитование клиентов производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Основным источником фондирования выступают средства физлиц.
До июля 2014 года основным владельцем банка выступал НПФ «Мечел-Фонд» (88,14%). В настоящее время акционерами банка выступают Нина Блинова, Сергей Зимин, Дмитрий Корзинин, Андрей Милько, Александр Суханов, Василий Кузьмин (по 9,99%), Василий Сыроватченко (9,96%), Олег Дубов (9,51%), Игорь Зюзин (9,31%); гражданам Кипра Теодоре и Андреасу Петру принадлежит по 4,99% акций. На акционеров-миноритариев приходится 1,30% акций.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 9,20 млрд рублей (229-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,18 млрд, кредитный портфель — 1,99 млрд, обязательства перед населением — 4,16 млрд.