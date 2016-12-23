Углеметбанк начинает выпуск кредитной карты в категории MasterCard Gold. Процентная ставка устанавливается в размере 25,5% годовых.

Плата за выпуск и первый год обслуживания не взимается. Со второго года обслуживания комиссия составит 800 рублей. Максимальный кредитный лимит предоставляется до 500 тыс. рублей. Предусмотрен грейс-период длительностью до 55 дней, который распространяется только на безналичные операции.

Комиссия за снятие собственных и кредитных средств в банкоматах и кассах банка и сторонних кредитных организаций составит 3%, но не менее 300 рублей.

«Главным преимуществом кредитного предложения является невысокая процентная ставка. Карту может оформить клиент, достигший 18-летнего возраста. К минусу продукта можно отнести наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.