Реестр неналоговых платежей должен быть создан в России к июню 2017 года. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Знаю ли я про то, что делается? Конечно, знаю. Знаю ли я в подробностях? Конечно, нет. Эти тарифы и сборы устанавливаются на уровне муниципалитетов, которых тысячи, или на уровнях субъектов федерации. Это проблема, но мы уже знаем, как ее решать. К июню 2017 года должен быть создан реестр неналоговых платежей. Это позволит увидеть, что происходит в стране, регионах и муниципалитетах», — отметил Путин.