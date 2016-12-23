Совет Федерации одобрил поправки в закон о кредитных историях и отдельные законодательные акты в части уточнения требований к содержанию кредитной истории. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.
Как пояснил первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, один из авторов документа Николай Журавлев, предлагается исключить обязанность источников формирования кредитной истории (кредиторов. — Прим. Банки.ру) указывать в титульной ее части страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заемщика.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
С 1 января 2017 года обязанность кредиторов указывать СНИЛС заемщика при обращении в БКИ будет отменена, заявил на встрече в АРБР председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это означает, что кредит можно будет брать и при отсутствии у потенциального заемщика СНИЛС.