ББР Банк уменьшил ставку по вкладу «Новогодний спринт».

АО «ББР Банк» — относительно небольшой по размеру активов московский кредитный институт. Финучреждение ориентировано преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов и кредитование малого и среднего бизнеса, располагает довольно активной и стабильной клиентской базой. Важнейший источник фондирования — вклады физлиц, а также средства обслуживаемых компаний и предприятий. Сеть продаж относительно небольшая, но представлена подразделениями в крупных российских городах.

Основные акционеры финучреждения — граждане РФ, члены совета директоров Дмитрий Швецов (34%), Денис Гордеев (33%) и Дмитрий Гордович (30%). На долю акционеров-миноритариев приходится 3%. Бизнесмен из Санкт-Петербурга, Дмитрий Гордович упоминается в СМИ как один из людей, имевших отношение к созданию ООО «Скартел» и управлению компанией (предоставляет телекоммуникационные услуги под брендом Yota, на текущий момент принадлежит «МегаФону»). Дмитрий Швецов в настоящее время возглавляет совет директоров и департамент развития сети ББР Банка.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 47,82 млрд рублей (103-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,46 млрд, кредитный портфель — 33,77 млрд, обязательства перед населением — 25,88 млрд.