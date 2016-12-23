Захватчики ливийского самолета компании Afriqiyah Airways отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает телеканал Sky News Arabia. Точное число пассажиров не называется. Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в своем сообщении в Twitter.

Как стало известно ранее, самолет, совершавший внутренний рейс Себха – Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.



Захватчики самолета заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид» и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, сообщает новостной портал «Эль-Биляд» со ссылкой на ливийские источники.



Все вылеты из мальтийского аэропорта, где приземлился захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, отменены, сообщает газета Times of Malta. По информации издания, уже по меньшей мере девять прибывающих самолетов перенаправлены в аэропорт итальянского города Катания.