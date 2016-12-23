Банк СГБ запустил услугу перевода средств между картами Visa, MasterCard и «Мир» любых российских банков во всех банкоматах своей сети.



Клиент может перевести денежные средства как на свою карту, так и на карту другого физического лица. Перевод осуществляется в рублях. Для совершения перевода через банкомат достаточно иметь карту любого российского банка и знать номер карты получателя.

За перевод средств со счета банковской карты сторонней кредитной организации на счет банковской карты Банка СГБ в банкоматах Банка СГБ комиссия не взимается.

Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней.