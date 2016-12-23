Росэнергобанк открыл отделение на территории комплекса «Сочи Казино и курорт» в игорной зоне «Красная Поляна». Операционный офис «Горки Город» расположен по адресу: Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, д. 51.

Как уточняется в сообщении кредитной организации, новый офис предоставляет услуги физическим и юридическим лицам в круглосуточном режиме без выходных.

«Банк открыл офис на территории масштабной игровой зоны, — отмечает заместитель председателя правления Росэнергобанка Мария Маклакова. — С учетом специфики места здесь клиентам будут доступны любые виды операций независимо от времени суток».

В пятничном материале РБК о первом казино Красной Поляны указано, что под заведение был переоборудован конгресс-центр (бывший олимпийский медиацентр) рядом с гостиницей Sochi Marriott Krasnaya Polyana. На территории комплекса установлено 569 игровых автоматов и 70 игровых столов. Единовременно заведение сможет обслуживать до 2 тыс. посетителей; в 2017 году сочинская игорная зона намерена обслужить 440 тыс. клиентов. Инвестиции в проект превысили 4 млрд рублей. Техническое открытие состоится 24 декабря. Игровые столы и автоматы будут доступны гостям казино в новогоднюю ночь, а «гранд-открытие» запланировано на 5 января 2017 года.



РБК напоминает, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании игорной зоны «Красная Поляна» 19 августа 2016 года. Поскольку действующее российское законодательство разрешает функционирование только одной игорной зоны на территории субъекта РФ, «Азов Сити» — действовавшую с 2010 года первую федеральную игорную зону на границе Краснодарского края и Ростовской области — предписывается ликвидировать до 31 декабря 2018 года.