Банк «Нефтяной Альянс» уменьшил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Классика» (от 100 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока привлекается под 9—9,7% (ранее — под 9—9,85%), а при ежемесячной выплате процентов — под 8,6—9,3% годовых (прежде — под 8,6—9,45%). Пополнение не допускается.

«Оптимальный» (от 50 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока размещается под 8,8—9,5% (до этого — под 8,8—9,75%), а с ежемесячной выплатой процентов — под 8,4—9,1% годовых (ранее — под 8,4—9,35%). Предусмотрена возможность приема дополнительных взносов.

Все вклады можно оформить на три, шесть месяцев или один год.