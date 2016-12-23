Банк «Нефтяной Альянс» уменьшил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Классика» (от 100 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока привлекается под 9—9,7% (ранее — под 9—9,85%), а при ежемесячной выплате процентов — под 8,6—9,3% годовых (прежде — под 8,6—9,45%). Пополнение не допускается.

«Оптимальный» (от 50 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока размещается под 8,8—9,5% (до этого — под 8,8—9,75%), а с ежемесячной выплатой процентов — под 8,4—9,1% годовых (ранее — под 8,4—9,35%). Предусмотрена возможность приема дополнительных взносов.

Все вклады можно оформить на три, шесть месяцев или один год.

Нефтяной Альянс ПАО «КБ «Нефтяной Альянс» — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, операции на валютном рынке и фондовых биржах, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.

В настоящее время бенефициарами банка являются его топ-менеджеры, а также ряд других физических лиц, владеющих пакетами акций опосредованно через компании и напрямую. Так, председатель совета директоров банка и совладелец инвестиционно-строительного холдинга «Империо Групп» Кирилл Жихарев контролирует 13,39% акций, его отец — член совета директоров Леонид Краснянский — 15,93%, член совета директоров Валентин Бобырев — 21,48%, Елена Круглова — 14,07%, Юлия Путятина и Дмитрий Кленов — по 7,41%. Член совета директоров и председатель правления Олег Григор владеет пакетом в 6,20% акций, Григорий Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский Дом Недвижимости» — 6,20%. Также акционерами банка выступают Александр Гаврилов (4,22% через ЗАО «КФ «Старая Тула») и Алексей Преображенский (3,70%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 10,59 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,77 млрд, кредитный портфель — 7,76 млрд, обязательства перед населением — 4,06 млрд.