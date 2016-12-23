Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Московского Кредитного Банка до уровня «A(II)» и установило по рейтингу «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «A+(II)» со «стабильным» прогнозом, уточняется в релизе агентства.

Поддержку рейтингу оказывают хорошая операционная эффективность деятельности банка (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности сохраняется на уровне не ниже 400% в квартал с начала 2016 года) и сильные конкурентные позиции на российском банковском рынке. В качестве позитивных факторов отмечены высокое качество портфеля ценных бумаг на балансе и приемлемая отраслевая диверсификация портфеля ссуд, выданных юрлицам. Также агентство отмечает низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, наличие положительной публичной кредитной истории (погашено 15 выпусков облигаций) и широкую сеть подразделений в Москве и Московской области.

Снижение уровня рейтинга в первую очередь связано с ухудшением срочной структуры ресурсной базы и, как следствие, ростом зависимости от краткосрочного фондирования в рамках сделок РЕПО. Так, за период с 1 июля по 1 декабря 2016 года соотношение привлеченных от других кредитных организаций средств на срок до 30 дней и ликвидных активов выросло с близкого к нулю уровня до 0,6. При этом негативно оценивается тот факт, что основной объем ликвидных активов банка формируют учтенные на внебалансовых счетах залоговые ценные бумаги, а не балансовые источники ликвидности. Использование этих источников аккумулирования текущей ликвидности в целях потенциальных выплат клиентам приводит к дальнейшему росту краткосрочного привлечения средств под залог ценных бумаг и усилению дисбаланса активов и пассивов по срокам, отмечают аналитики.

«Причиной указанных ухудшений стало частичное замещение фондирования за счет депозитов юрлиц привлечением средств в рамках сделок прямого РЕПО. Агентство ожидает сохранения этой тенденции, чем обусловлен «негативный» прогноз по рейтингу», — комментирует директор по банковским рейтингам RAEX Юрий Беликов.



Кроме того, давление на рейтинг оказывает невысокая относительно принимаемых рисков достаточность основного капитала банка (Н1.2 на 1 декабря 2016 года — 7,3% при среднем уровне за 2015 год 8,1%) при сократившемся относительно прошлого года потенциале увеличения основного капитала за счет внешних источников. В качестве негативного фактора была отмечена низкая имущественная обеспеченность ссудного портфеля.