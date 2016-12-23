Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Московского Кредитного Банка до уровня «A(II)» и установило по рейтингу «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «A+(II)» со «стабильным» прогнозом, уточняется в релизе агентства.
Поддержку рейтингу оказывают хорошая операционная эффективность деятельности банка (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности сохраняется на уровне не ниже 400% в квартал с начала 2016 года) и сильные конкурентные позиции на российском банковском рынке. В качестве позитивных факторов отмечены высокое качество портфеля ценных бумаг на балансе и приемлемая отраслевая диверсификация портфеля ссуд, выданных юрлицам. Также агентство отмечает низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, наличие положительной публичной кредитной истории (погашено 15 выпусков облигаций) и широкую сеть подразделений в Москве и Московской области.
Снижение уровня рейтинга в первую очередь связано с ухудшением срочной структуры ресурсной базы и, как следствие, ростом зависимости от краткосрочного фондирования в рамках сделок РЕПО. Так, за период с 1 июля по 1 декабря 2016 года соотношение привлеченных от других кредитных организаций средств на срок до 30 дней и ликвидных активов выросло с близкого к нулю уровня до 0,6. При этом негативно оценивается тот факт, что основной объем ликвидных активов банка формируют учтенные на внебалансовых счетах залоговые ценные бумаги, а не балансовые источники ликвидности. Использование этих источников аккумулирования текущей ликвидности в целях потенциальных выплат клиентам приводит к дальнейшему росту краткосрочного привлечения средств под залог ценных бумаг и усилению дисбаланса активов и пассивов по срокам, отмечают аналитики.
«Причиной указанных ухудшений стало частичное замещение фондирования за счет депозитов юрлиц привлечением средств в рамках сделок прямого РЕПО. Агентство ожидает сохранения этой тенденции, чем обусловлен «негативный» прогноз по рейтингу», — комментирует директор по банковским рейтингам RAEX Юрий Беликов.
Кроме того, давление на рейтинг оказывает невысокая относительно принимаемых рисков достаточность основного капитала банка (Н1.2 на 1 декабря 2016 года — 7,3% при среднем уровне за 2015 год 8,1%) при сократившемся относительно прошлого года потенциале увеличения основного капитала за счет внешних источников. В качестве негативного фактора была отмечена низкая имущественная обеспеченность ссудного портфеля.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 23.06.2016 года) мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 56,8%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» — 8,69%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 6,93%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед» мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис — 2,3%, ПАО страховая компания «Росгосстрах» — 1,32%, ОАО «Капитал Страхование» — 0,58%, оставшиеся 14% акций банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1 363,79 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 139,48 млрд, кредитный портфель — 1 011,87 млрд, обязательства перед населением — 236,44 млрд.