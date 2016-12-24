Банк «Енисей» понизил ставки по вкладам.
«Енисей+» (на шесть месяцев или один год) можно открыть под 8,7—9% (ранее — под 9,2—9,3%), «Капитал+» — под 8,1—9% (прежде — под 9—9,3%), а «Комфортный+» — под 6,6—7,5% годовых (до этого — под 7,5—8,3%). Выплата процентов производится по окончании срока договора.
«Постоянный доход+» принимается под 7,8—8,5% (прежде — под 8,5—8,7%), а «Заслуженный возраст+» — под 7,5—8,1% годовых (ранее — под 8—8,5%). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
Все вклады, за исключением «Енисея+», можно оформить на срок от одного месяца до двух лет.
Минимальная сумма первоначального взноса для всех депозитов установлена в размере 10 тыс. рублей.
Пополнение предусмотрено для «Капитала+», «Комфортного+» и «Заслуженного возраста+».
Прекращено оформление депозита «Снеговик+».
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Геннадий Витько, Анна Панова, Анна Кириллова (по 10,01%), Андрей Брежнев (9,99%), Екатерина Пономарева (9,96%), председатель совета директоров Иван Озеров (9,38%), Алексей Мосевнин (9,10%), Егор Сокоренко (9,01%); Василий Шмыков и Евгений Федосов совместно владеют 8,97% акций общества, Сергей Васильев — 5%, Геннадий Лаунер — 2%, Наталья Коробейникова — 1,91%, Константин и Елена Бейрит — по 1,5%. На миноритариев приходится 1,64%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 8,16 млрд рублей (246-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,11 млрд, кредитный портфель — 1,64 млрд, обязательства перед населением — 3,18 млрд.