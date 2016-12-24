Банк «Енисей» понизил ставки по вкладам.

«Енисей+» (на шесть месяцев или один год) можно открыть под 8,7—9% (ранее — под 9,2—9,3%), «Капитал+» — под 8,1—9% (прежде — под 9—9,3%), а «Комфортный+» — под 6,6—7,5% годовых (до этого — под 7,5—8,3%). Выплата процентов производится по окончании срока договора.

«Постоянный доход+» принимается под 7,8—8,5% (прежде — под 8,5—8,7%), а «Заслуженный возраст+» — под 7,5—8,1% годовых (ранее — под 8—8,5%). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Все вклады, за исключением «Енисея+», можно оформить на срок от одного месяца до двух лет.

Минимальная сумма первоначального взноса для всех депозитов установлена в размере 10 тыс. рублей.

Пополнение предусмотрено для «Капитала+», «Комфортного+» и «Заслуженного возраста+».

Прекращено оформление депозита «Снеговик+».