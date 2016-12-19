Чувашкредитпромбанк с 23 декабря повысил ставки по двум вкладам в рублях.
Так, «Оптимальный выбор» (от 10 тыс. рублей на год) открывается в данный момент под 7—7,65% в зависимости от суммы (прежде — под 6,25—7%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
«Классический» (от 500 рублей на один, три, шесть месяцев, один или два года) привлекается под 6,5—8% годовых (вместо 5,75—7,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады пополняемые.
ПАО «АКБ «Чувашкредитпромбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, крупнейшая и системообразующая кредитная организация в Республике Чувашия. Подконтролен Министерству имущества Республики. Обладает универсальной структурой бизнеса. Занимается обслуживанием значительного количества местных предприятий в сочетании с достаточно развитыми розничными программами. Важнейший источник фондирования — депозиты населения. Имеет доступ к обслуживанию бюджетных средств.
Основным акционером банка выступает Министерство имущества Чувашии (62,27%), а также Александр Калинин (12,66%), Артем Коржавин (11,44%), Александр Хохлов (6,51%), Владимир Михайлов (1,59%). Миноритариям принадлежит 5,54% акций.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 7,24 млрд рублей (261-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,83 млрд, кредитный портфель — 4,52 млрд, обязательства перед населением — 4,44 млрд.