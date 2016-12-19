Чувашкредитпромбанк с 23 декабря повысил ставки по двум вкладам в рублях.

Так, «Оптимальный выбор» (от 10 тыс. рублей на год) открывается в данный момент под 7—7,65% в зависимости от суммы (прежде — под 6,25—7%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

«Классический» (от 500 рублей на один, три, шесть месяцев, один или два года) привлекается под 6,5—8% годовых (вместо 5,75—7,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады пополняемые.