Майкопбанк понизил ставки по вкладам.
Депозит «Удачный год» (от 10 тыс. рублей на год) открывается теперь под 8,5% (ранее — под 8,7%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
«Перспективный» (от 5 тыс. рублей на полтора года) предполагает три периода начисления процентов со ставками от 5% до 8,7% годовых (ранее — от 6% до 9,5%). Средняя ставка за весь срок размещения депозита составляет в данный момент 5,95% годовых (до этого — 6,92%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность за весь срок нахождения денежных средств во вкладе «Выгодный» (от 10 тыс. рублей на три года) равна 5,83% годовых (ранее — 6,33%). По вкладу предусмотрено два периода начисления процентов со ставкой 6,5% за первый год и 5,5% за оставшийся срок.
«Пенсионный плюс» (от 10 тыс. рублей на два года) привлекается под 6,5% годовых (ранее — под 7%).
Проценты по двум депозитам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Вклады пополняемые.
АО «Майкопбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, сконцентрировавший свою деятельность на работе с клиентами Республики Адыгея. Специализируется на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов, привлечении вкладов и кредитовании физических лиц. Основным источником фондирования выступают вклады населения (свыше 60% пассивов).
На текущий момент основными акционерами банка являются Асланбий Нагой (совместно с родственниками контролирует 19,16% акций), Махмуд Янок (17,37% акций), председатель совета директоров банка и генеральный директор ОАО «Зарем» Шамсудин Пшизов (9,09%), Асланбий Хутыз (8,48%), Зауркан Емтыль, Учужук Панеш и Сусанна Пшизова (6,70%, 6,70% и 4,23% соответственно через ООО «Майкопский Машиностроительный завод»), Шхамбий Меретуков (6,06%). Доли остальных акционеров на превышают 5%, в их числе стоит отметить бывшего замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», а ныне зампредседателя Комитета Госсовета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Вячеслава Аутлева с долей в 1,81%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1,88 млрд рублей (449-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 1,32 млрд, обязательства перед населением — 1,12 млрд.