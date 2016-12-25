Майкопбанк понизил ставки по вкладам.

Депозит «Удачный год» (от 10 тыс. рублей на год) открывается теперь под 8,5% (ранее — под 8,7%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

«Перспективный» (от 5 тыс. рублей на полтора года) предполагает три периода начисления процентов со ставками от 5% до 8,7% годовых (ранее — от 6% до 9,5%). Средняя ставка за весь срок размещения депозита составляет в данный момент 5,95% годовых (до этого — 6,92%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность за весь срок нахождения денежных средств во вкладе «Выгодный» (от 10 тыс. рублей на три года) равна 5,83% годовых (ранее — 6,33%). По вкладу предусмотрено два периода начисления процентов со ставкой 6,5% за первый год и 5,5% за оставшийся срок.

«Пенсионный плюс» (от 10 тыс. рублей на два года) привлекается под 6,5% годовых (ранее — под 7%).

Проценты по двум депозитам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Вклады пополняемые.