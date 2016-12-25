Живаго-Банк (Рязань) вводит вклад «Новогодняя копилка».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — три года. Депозит предполагает шесть периодов начисления процентов со ставками в диапазоне от 5% до 8,5% годовых. Средняя ставка за весь срок составляет 6,67% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

Пополнение возможно в наличной или безналичной форме без ограничений по срокам. Расходные операции не предусмотрены.

«Дополнительные взносы не должны превышать 50% от величины первоначальной суммы вклада. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.