Живаго-Банк (Рязань) вводит вклад «Новогодняя копилка».
Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — три года. Депозит предполагает шесть периодов начисления процентов со ставками в диапазоне от 5% до 8,5% годовых. Средняя ставка за весь срок составляет 6,67% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.
Пополнение возможно в наличной или безналичной форме без ограничений по срокам. Расходные операции не предусмотрены.
«Дополнительные взносы не должны превышать 50% от величины первоначальной суммы вклада. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
ООО «Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго» — региональный банк, зарегистрированный в Рязани. Основными направлениями деятельности являются обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, а также привлечение средств населения во вклады.
На текущий момент основными бенефициарами кредитной организации выступают супруга бывшего председателя совета директоров банка, депутата Рязанской областной думы Александра Шевырева — Любовь Шевырева (32,43%), Алексей Рубежный (9,90%), Алексей Косянин (9,90%), Олег Ершов (9,67%), Виктор Шарапов (9,52%), Юрий Татанов (9,33%), Надежда Карпова (8,22%), Алина Селезнева (2,13%), Владимир Майлатов (1,20%). Доля в 4,96% акций принадлежит самому банку. На миноритариев приходится 2,74%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 3,27 млрд рублей (369-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 2,04 млрд, обязательства перед населением — 1,99 млрд.