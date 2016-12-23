Банк «Уралсиб» в рамках акции «Новый счет бесплатно» предлагает особые условия обслуживания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — клиентам банков с отозванной лицензией.

Как уточняется в сообщении «Уралсиба», владельцы бизнеса могут бесплатно открыть расчетный счет и подключиться к системе «Клиент — банк», которая позволяет управлять счетами. Для открытия счета в отделении банка «Уралсиб» необходимо представить любой документ, подтверждающий наличие расчетного счета в банке, у которого была отозвана лицензия.

Кроме того, банк продлил срок действия акции «Новый счет бесплатно. АСВ». Условия акции распространяются на индивидуальных предпринимателей — клиентов банков с отозванной лицензией, которые обратились в «Уралсиб» за получением страхового возмещения. Предприниматели могут не только бесплатно открыть в банке расчетный счет и подключиться к системе «Клиент — банк», но и получить два месяца обслуживания счета в подарок.

Также «Уралсиб» сообщил в пятницу о запуске кросс-продаж с Национальной факторинговой компанией, благодаря чему клиенты банка смогут воспользоваться факторинговыми продуктами НФК.



Клиентам «Уралсиба» — поставщикам федеральных торговых сетей предложены два продукта: факторинг с регрессом и факторинг без регресса. Факторинг с регрессом предусматривает сохранение риска неоплаты на поставщике. Второй продукт позволяет переложить риск неплатежа на факторинговую компанию. В случае если покупатель допускает просрочку или неоплату, факторинговая компания занимается взысканием задолженности в свою пользу, а денежные средства сохраняются у поставщика, что избавляет его от кассовых разрывов и процедуры урегулирования задолженности, поясняют в банке.