Большинство сотрудников финансового сектора (65%) хотят сменить место работы. При этом лишь 3% из них считают, что в 2016 году их условия занятости улучшились, говорится в исследовании рекрутинговой компании Antal Russia и сервиса онлайн-кредитования «Е заем».

Согласно данным исследования, в 2016 году зарплата выросла у 36% россиян, занятых в сфере финансов, а 11% заявили о ее снижении.

На конец 2016 года 67% сотрудников финансовой сферы не ощутили для себя в уходящем году никаких изменений в части условий работы. Но 12% были сокращены, а 10% получили новые должностные обязанности при сохранении текущей зарплаты. Еще 7% рассказали о сокращении соцпакета, 2% говорят о том, что часть выплат стали отдавать «в конверте», а 3% пришлось подписать соглашение о сокращении зарплаты по соглашению сторон. И лишь 3% сотрудников финансовых компаний смогли сказать, что их условия занятости в 2016 году улучшились.

«Несмотря на то что кризисные явления в экономике сейчас не так заметны, ситуация по-прежнему неблагоприятная, и конечно, это отражается на финансовом секторе. Ряд компаний продолжает оптимизировать расходы, сокращая персонал или снижая компенсации. При этом обязанности уволенных ложатся на оставшихся сотрудников, поэтому даже те, чьи зарплаты выросли, считают, что их условия занятости ухудшились», — говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.

Примерно равное количество занятых в финансовой сфере сотрудников планируют сменить место работы или, напротив, даже не рассматривают такой возможности. Если первых оказалось 36%, то вторых — 35%. При этом еще 29% респондентов уже ищут новую работу. Таким образом, 65% сотрудников финансовых компаний в России хотят сменить место работы.

Из тех, кто готов перейти на новое место работы, 27% рассчитывают увеличить свою базовую зарплату на 21—20%. Пятая часть опрошенных (20%) сотрудников ожидают роста зарплаты на 11—20%, а 16% уверены, что будут зарабатывать на 31—50% больше. При этом 15% респондентов считают, что смена работы не изменит их зарплаты, а 4% — и вовсе готовы к ее снижению.

Более трети респондентов (36%) сообщили, что в 2016 году их зарплата выросла: у 32% на 11—20%, у 26% — на 6—10%. На более чем 50% зарплата в 2016 году выросла лишь у 5% участников опроса.

Каждый десятый сотрудник (11%) финансовой сферы заявил, что их зарплата снизилась: на 6—10% у 37% респондентов, на 21—30% у 22%, а 2% респондентов рассказали об уменьшении зарплаты более чем на 50%.

При этом более половины (53%) рассказали, что их зарплата в 2016 году не изменилась.

Бонусы в прошлом году получили более половины сотрудников финансовой сферы — 52%. Четверть (25%) респондентов ответили, что остались без бонусов, так как в компании их отменили, а 4% не получили их, потому что не достигли KPI. При этом 48% рассказали, что размер их бонуса в 2015 году не изменился по сравнению с 2014-м, у 41% он увеличился, а у 11% и вовсе был снижен.

Методология исследования такова.

Данные собраны рекрутинговой компанией Antal Russia в 2016 году посредством онлайн-опроса, в котором приняли участие 5 574 сотрудника российских и международных компаний из разных регионов России. Учитывая это, можно утверждать, что полученные результаты релевантны для всего российского финансового сектора — в него входят в первую очередь банки, а также МФО, страховые и лизинговые компании.

Эксперты говорят о том, что уровень заработной платы является одним из главных факторов, определяющих удовлетворенность работой.

В Superjob.ru рассказали, что повышение зарплат как некий плановый, обязательный процесс окончательно ушел в прошлое. «Сейчас во всех компаниях, которые заинтересованы в сохранении и развитии бизнеса, идет разработка и внедрение реальных систем оценки эффективности труда, оценки персонального уровня профессионализма. И в рамках одной сферы деятельности все может быть неравномерно: например, по итогам года в топ-10 специальностей, зарплаты которых росли опережающими темпами, вошли и специалисты финансовой сферы. При этом опять же не все автоматом получали прибавку, а только наиболее эффективные», — рассказали в пресс-службе Superjob.

Партнер рекрутинговой компании «Марксман» Наталья Валдаева указывает на то, что финансовый рынок в целом, в первую очередь банковский, переживает сегодня довольно существенные изменения: это и его технологическая трансформация, когда вследствие автоматизации многих процессов высвобождается значительное число работников, и сокращение количества игроков (банков, страховщиков, УК, пенсионных фондов) вследствие политики финансовых властей. «Все это приводит к нервозности сотрудников, боязни потерять свое место. И конечно, на рынке труда финансового сектора по многим направлениям сейчас существует острая конкуренция среди кандидатов, что не может не отражаться на уровне заработной платы и наличии социальных пакетов», — говорит эксперт.

По ее мнению, уход банковских услуг в онлайн неминуемо приведет к сокращению сотрудников в этой сфере.

«Банки сегодня уходят в онлайн, делают ставку на мобильные приложения, а свою сеть сокращают. Практически любую банковскую операцию сейчас можно выполнить, не поднимаясь с дивана, поэтому банки стали конкурировать друг с другом не только на поле условий, процентных ставок и продуктов, но и на поле сервисов. А внедрение таких сервисов неминуемо приводит к сокращению банковского персонала как минимум на 20%», — считает Валдаева.

В первую очередь под сокращение попадут специалисты, задействованные в бумажном документообороте, говорят в Superjob.ru. «Снизится реальный спрос на бухгалтеров начального уровня, что отразится в снижении предложений по заработной плате. Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза. Банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение действующих позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте», — прогнозируют эксперты сервиса.