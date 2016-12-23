Вашингтон ввел санкции против руководства Темпбанка из-за событий в Сирии, сообщает Минфин США.



Так, в санкционный список попали Елена Апанасенко, Николай Ахломов, Ирина Коженкова, Андрей Дубиняк, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев, Елена Жирова, Дмитрий Митяев и Леонид Решетников.

Кроме того, США добавили 23 российские компании в список санкций как действующие в противоречие интересам Вашингтона в области национальной безопасности и внешней политики.

Также в черный список занесены управляющий Центробанка Сирии Дурейд Дурхам и сирийский министр финансов Мамун Хамдан.

