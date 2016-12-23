Банк России создал специальную рабочую группу по взаимодействию с саморегулируемыми организациями участников микрофинансового рынка, где будут обсуждаться проблемы тех микрофинансовых организаций (МФО), на которые поступает больше всего жалоб и обращений граждан, а также другие вопросы, возникающие при взаимодействии МФО со службой по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Новая форма общения, в ходе которой можно будет оперативно обсудить отдельные ситуации, потенциально должна снизить количество нарушений. «Это модель поведенческого надзора за соблюдением правил поведения компаний в отношении клиентов, — пояснил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута. — Таким образом мы намерены вести более активный диалог с участниками рынка о том, какие проблемы являются наиболее типичными, как можно предотвратить повторные нарушения прав граждан, повысить уровень взаимного доверия рынка и потребителей».

Уже в ходе первого заседания рабочей группы обсуждались наиболее распространенные нарушения МФО, зафиксированные регулятором: нарушения в таблице индивидуальных условий к договору потребительского займа (изменение или исключение существенных строк). Участников рынка интересовали детали процедуры взаимодействия с Банком России, в том числе через личный кабинет.

В постоянный состав рабочей группы вошли представители саморегулируемых организаций МФО (их три на этом рынке). Также на каждое заседание будут приглашены представители тех МФО, в отношении которых поступает больше всего жалоб в отчетный период.