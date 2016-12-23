Рубль ослаб к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 17 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 61,14 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек, остановившись на отметке 63,99 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 61,3825 рубля, минимальный — 60,775. Всего за торговый день совершено 25 318 сделок на 2 млрд 328 млн 13 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 64,11 рубля, минимальный — 63,48. Всего за торговый день совершено 3 569 сделок на 164 млн 589 тыс. евро.