Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка», — отметили в кредитной организации.

С настоящего момента он не участвует в работе этого управляющего органа, подчеркнули в ВТБ.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций; остальные акции находятся в свободном обращении. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 9 959,30 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 083,05 млрд, кредитный портфель — 5 266,87 млрд, обязательства перед населением — 519,59 млрд.