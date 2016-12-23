Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка», — отметили в кредитной организации.
С настоящего момента он не участвует в работе этого управляющего органа, подчеркнули в ВТБ.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 9 959,30 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 083,05 млрд, кредитный портфель — 5 266,87 млрд, обязательства перед населением — 519,59 млрд.