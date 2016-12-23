Тринадцатый арбитражный апелляционный суд направил на новое рассмотрение вопрос о принятии заявления ООО «Балтийский торговый дом» о признании банкротом совладельца и бывшего президента Балтийского Банка Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Апелляция по жалобе ООО «Балтийский торговый дом» отменила определение первой инстанции об отказе в принятии заявления о признании банкротом Шигаева. Суд первой инстанции посчитал, что на дату подачи заявления о банкротстве у Шигаева отсутствовала задолженность перед заявителем.

Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 24 января 2017 года рассмотрение заявления ООО «Центр технологий лизинга» о банкротстве Шигаева.

Ранее арбитраж прекратил производство по заявлению Балтийского Банка о признании банкротом его экс-президента.

Генпрокуратура РФ 11 апреля направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрения кредита в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств. Бывший глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.



Кроме того, арбитраж Петербурга 11 июня ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении еще одного бывшего совладельца Балтийского Банка Андрея Исаева. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО «Мойка 22», которое является «дочкой» ЗАО «Петербургское агентство недвижимости».