Тринадцатый арбитражный апелляционный суд направил на новое рассмотрение вопрос о принятии заявления ООО «Балтийский торговый дом» о признании банкротом совладельца и бывшего президента Балтийского Банка Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.
Апелляция по жалобе ООО «Балтийский торговый дом» отменила определение первой инстанции об отказе в принятии заявления о признании банкротом Шигаева. Суд первой инстанции посчитал, что на дату подачи заявления о банкротстве у Шигаева отсутствовала задолженность перед заявителем.
Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 24 января 2017 года рассмотрение заявления ООО «Центр технологий лизинга» о банкротстве Шигаева.
Ранее арбитраж прекратил производство по заявлению Балтийского Банка о признании банкротом его экс-президента.
Генпрокуратура РФ 11 апреля направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрения кредита в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».
Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств. Бывший глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.
Кроме того, арбитраж Петербурга 11 июня ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении еще одного бывшего совладельца Балтийского Банка Андрея Исаева. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО «Мойка 22», которое является «дочкой» ЗАО «Петербургское агентство недвижимости».
ПАО «Балтийский Банк» — средний по размеру активов универсальный банк, головной офис которого с марта 2015 года располагается в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование физических и юридических лиц, муниципальных образований, привлечение средств населения во вклады, операции на рынке ценных бумаг. Основной источник фондирования банка — средства физлиц. С августа 2014 года находится в процессе санации с участием Альфа-Банка. Ранее бенефициарами кредитной организации выступали ОАО «Альфа-Банк» (88,99%) и ООО «Элекс-недвижимость» (10,99%). С октября 2015 года единственным акционером кредитной организации является Альфа-Банк (100%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 74,90 млрд рублей (80-е место в России), кредитный портфель — 21,44 млрд, обязательства перед населением — 21,87 млрд.