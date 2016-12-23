«Роснефтегаз» в координации с Минфином конвертировал валюту, поступившую от продажи 19,5% акций «Роснефти» иностранному консорциуму Glencore и Катарского суверенного фонда.

«Конвертация осуществляется в таком режиме, чтобы сделка не повлияла на курсовые соотношения», — заявил министр финансов Антон Силуанов в пятницу.



«Конвертация осуществлена», — сказал министр в ответ на уточняющие вопросы журналистов. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать эту информацию.

«У нас с Центральным банком была задача минимизировать последствия привлечения валютных ресурсов в страну (от приватизации части «Роснефти». — Прим. ред.) с точки зрения воздействия на рынок — с этой задачей мы справились», — сказал Силуанов, но отказался раскрывать подробности этой схемы.

Укрепление рубля, которое наблюдалось в этом месяце на фоне сделки по продаже акций «Роснефти», не было связано с конвертацией валютных поступлений, оно обусловлено ростом цен на нефть, отметил министр. «Влияния этой сделки на курс никто не почувствовал», — сказал он.