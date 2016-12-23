В Кольчугино Владимирской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного использования сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Под следствием оказалась 30-летняя жительница Мурома, ей инкриминируются незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. «Следствием доказана причастность экс-руководителя финансово-кредитной организации, расположенной в городе Кольчугино, к совершению пяти эпизодов преступной деятельности», — уточняется в сообщении правоохранителей.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства и требований внутренних документов организации обвиняемая незаконно использовала конфиденциальные персональные данные пяти клиентов и сведения об их счетах, что позволило ей совершить хищение принадлежащих клиентам денежных средств в сумме более 1,3 млн рублей.



Экс-руководитель вину не признала. Однако следователями собраны достаточные доказательства причастности обвиняемой к совершению преступления, подчеркивается в релизе. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.