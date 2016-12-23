Верховный суд РФ не пересмотрит судебные акты о взыскании с Транскапиталбанка в пользу инновационного центра «Сколково» 508,4 млн рублей задолженности по банковским гарантиям, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

ВС отказал Транскапиталбанку в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам.

Арбитражный суд Москвы 24 февраля удовлетворил иск инновационного центра. В то же время суд отклонил встречный иск банка о взыскании с компании убытков в размере 486,1 млн рублей. Апелляционная инстанция 31 мая оставила в силе решение первой инстанции. Арбитражный суд Московского округа 6 сентября также подтвердил выводы арбитража Москвы.

Как следует из материалов дела, между ООО «ОДПС Сколково» и ООО «Стем Строй» в июне 2014 года был заключен договор на выполнение работ по строительству «Семейного кампуса» на территории инновационного центра. Банк выдал ООО «Стем Строй» банковские гарантии, обеспечивающие надлежащее исполнение компанией обязательств по возврату авансовых платежей инновационному центру.

В мае 2015 года истец уведомил ООО «Стем Строй» об отказе от исполнения договора подряда в связи с нарушением генподрядчиком промежуточных сроков выполнения работ. ООО «Стем Строй» не возвратило истцу неотработанный аванс. В связи с этим компания обратилась к банку с требованием о выплате денежных средств по банковским гарантиям.

Неисполнение ответчиком требований об уплате денежных средств по банковским гарантиям послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Москвы.

Суд, удовлетворяя иск, указал, что требования истца, а также приложенные к ним документы соответствуют условиям банковских гарантий и, следовательно, оснований для отказа гаранта от исполнения своих обязательств по банковским гарантиям не имелось.



Инновационный центр «Сколково» на западе столицы должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.