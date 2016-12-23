Объем финансирования программы, предусматривающей предоставление российским кредитным организациям и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам, в 2018—2019 годах снизится вдвое по сравнению с 2017 годом и составит 5 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам на брифинге.



Программа «Ипотека с государственной поддержкой» была принята в марте 2015 года в качестве антикризисной меры. Изначально она была рассчитана на год, но потом продлена до 31 декабря 2016 года. С 2017 года программа завершится, однако выплаты кредитным организациям, предоставлявшим кредиты, продолжатся.

«(На субсидирование программы. — Прим. ред.) в федеральном бюджете предусмотрено на 2017 год 10,2 миллиарда рублей, на 2018—2019 годы — по 5 миллиардов рублей ежегодно», — рассказал Силуанов.

В 2015 году из федерального бюджета выделено 2,1 млрд рублей, в 2016 году — до 16,5 млрд рублей. «Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2016 года — 8,6 миллиарда рублей, по состоянию на 1 января 2017 года будет профинансировано 9,2 миллиарда рублей», — отметил министр.