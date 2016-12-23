Объем страховой ответственности АСВ перед вкладчиками татарстанского Интехбанка, по предварительным данным, составит 13,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АСВ.

«Согласно данным официальной отчетности Интехбанка на 1 октября, размер страховой ответственности агентства (обязательства АСВ по выплате страхового возмещения) на эту дату составлял 13,9 млрд рублей», — отметили в АСВ.

Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Выплаты вкладчикам Интехбанка, в отношении которого ЦБ ввел в пятницу мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца, начнутся не позднее 13 января 2017-го с учетом новогодних праздников.

Банки-агенты для выплаты возмещений будут отобраны до 29 декабря 2016 года.

Банк России возложил с 23 декабря 2016 года на госкорпорацию АСВ функции временной администрации по управлению татарстанским Интехбанком сроком на шесть месяцев и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением Интехбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.