Компьютерная сеть Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) была взломана хакерами в 2010 году и в течение нескольких лет оставалась доступной для них, пишет Reuters. Высокопоставленные сотрудники FDIC считают, что взлом сети, включая проникновение в компьютер руководителя корпорации, был осуществлен китайскими хакерами, которых курировало Министерство обороны страны.



FDIC является одним из трех федеральных агентств, регулирующих коммерческие банки в Соединенных Штатах. В его распоряжении находятся конфиденциальные планы по делам о банкротствах, а также данные о депозитах миллионов американцев.

О существовании «дыры» и хакерской атаке стало известно еще в 2010 году, однако она не была устранена еще в течение года. Возможно, что и в 2012 году хакеры все еще имели доступ к закрытой информации FDIC, пишет агентство со ссылкой на отчет о мониторинге кибербезопасности ведомства в 2013 году.

Reuters ссылается на переписку должностных лиц FDIC с ФБР, в которой они упомянули, что ко взлому причастны хакеры китайского Министерства обороны, хотя основания для таких выводов представлены не были. Агентству не удалось ознакомиться с перепиской, однако источники рассказали, что ФБР начало расследование инцидента. По словам одного из собеседников агентства, расследование не закончено и все еще продолжается.

В 2016 году FDIC сообщила конгрессу, что в течение 2015—2016 годов произошло по крайней мере семь связанных с кибербезопасностью инцидентов, которые она расценила как «значительные». Всего же только в течение 2015 финансового года было зафиксировано 159 случаев несанкционированного доступа к компьютерам корпорации, говорится в полученной Reuters копии отчета.