АО «Банк «Союз» — средний столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады, также хорошо развиты розничные кредитные программы. Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах»(99,99%): итальянская страховая и финансовая группа Generali* (38,45%), Евгений Агарков (16,29%), Павел Езубов (16,01%), Виктория Бражник (15,68%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (10%).

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 81,48 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,47 млрд, кредитный портфель — 35,09 млрд, обязательства перед населением — 20,97 млрд.