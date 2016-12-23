Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 23 декабря зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Союз», размещенных путем закрытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер 10302307B002D от 22 июня 2016 года).
Как уточняется в сообщении регулятора, общий объем размещенной допэмиссии по номинальной стоимости составил почти 215,97 млн рублей (размещено порядка 886 квадриллионов 988 трлн 116,386 млрд акций номинальной стоимостью 1 / 4 106 996 900 рубля за бумагу).
Напомним, размер уставного капитала банка «Союз» до допэмиссии — 5 млрд рублей.
Согласно сообщению эмитента на сайте раскрытия корпоративной информации, фактическая цена размещения ценных бумаг, которое было завершено 30 ноября, составила 1 / 1 459 328 935 рубля за штуку. Таким образом, фактический объем вливания превысил 607,805 млн рублей.
По данным финансового рейтинга Банки.ру, размер собственных средств банка «Союз» на 1 декабря 2016 года превышает 11,472 млрд рублей.
В сообщении «Союза» уточняется, что размещенный объем дополнительных акций составил 77,13% от запланированного.
Также отмечается, что ценные бумаги оплачивались неденежными средствами.
В июльском сообщении о начале размещения ценных бумаг допэмиссии их потенциальным приобретателем было указано ООО «АСГ Профит», которое в настоящий момент не значится в схеме владения банком.
АО «Банк «Союз» — средний столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады, также хорошо развиты розничные кредитные программы. Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах»(99,99%): итальянская страховая и финансовая группа Generali* (38,45%), Евгений Агарков (16,29%), Павел Езубов (16,01%), Виктория Бражник (15,68%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (10%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 81,48 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,47 млрд, кредитный портфель — 35,09 млрд, обязательства перед населением — 20,97 млрд.