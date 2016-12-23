Минфин России в настоящий момент прорабатывает возможность натурального возмещения в ОСАГО, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.



Поправки к закону об ОСАГО о преимущественном использовании ремонта автомобиля перед денежным возмещением по страховому случаю прошли первое чтение в Госдуме; при подготовке документа ко второму чтению, по мнению депутатов, должна быть выработана максимально сбалансированная редакция, учитывающая в первую очередь интересы автовладельцев. Во вторник глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что закон может быть принят уже в январе.

«В настоящее время Минфином России прорабатывается возможность натурального возмещения вреда. При этом ответственность за качество ремонта предлагается возложить на страховщиков», — сказал Силуанов. По его словам, изменения в закон об ОСАГО также предусматривают упрощение оформления ДТП и фиксации его обстоятельств на месте ДТП водителями транспортных средств без сотрудников ГИБДД (европротокол).

«Предлагается повышение до 100 тысяч рублей максимального размера страховой выплаты при оформлении документов о ДТП по европротоколу. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях фиксация обстоятельств ДТП с использованием устройств ГЛОНАСС и иных аналогичных им, предусмотренных в действующем законе, дополняется возможностью применения более простых устройств, включая мобильные телефоны», — добавил он.

Силуанов также отметил, что поправками предусмотрено совершенствование системы тарификации обязательного страхования и определение гибких условий договора страхования с учетом потребностей страхователей.

«Изменения в ОСАГО направлены на либерализацию условий», — заключил глава Минфина, напомнив, что с 1 января 2017 года вступят в силу поправки, согласно которым продажа электронных полисов ОСАГО станет обязательной для страховщиков, работающих на этом рынке.