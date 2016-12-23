Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал введение Министерством финансов США санкций в отношении российского Темпбанка «недостойной местью» за достижения России на сирийском направлении.
«Иначе как недостойной местью за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении, за те успехи, которые в последнее время демонстрирует сирийская сторона в борьбе с террористической угрозой, это решение уходящей администрации США назвать нельзя», — заявил Рябков.
Ранее сообщалось, что власти США ввели санкции против ряда высокопоставленных сотрудников Темпбанка из-за ситуации в Сирии.
США ввели санкции в отношении топ-менеджеров Темпбанка
Вашингтон ввел санкции против руководства Темпбанка из-за событий в Сирии, сообщает Минфин США.
Вашингтон ввел санкции против руководства Темпбанка из-за событий в Сирии, сообщает Минфин США.