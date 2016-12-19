Президент Барак Обама в пятницу подписал законопроект о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.



Иными словами, речь идет о придании глобального характера «Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года. Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека на родине.

Изначально он применялся только к российским гражданам. Но в начале 2015 года сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан из других стран. Лица, попавшие под действие этих ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках (при наличии таковых) замораживаются.

Данная норма будет действовать в течение шести лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома. Обама в письменном заявлении уточнил, что не обязательно воспользуется новым механизмом санкций. «Я намерен действовать (в данном случае) по своему усмотрению», — сказал президент.