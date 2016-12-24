Бундесбанк перевыполнил план по возврату своих золотых резервов в Германию, сказал его президент Йенс Вайдман газете Bild.



«Мы вернули в Германию значительно больше золота, чем первоначально планировали. К настоящему моменту около половины наших золотых резервов — в Германии», — приводит слова главы ЦБ ФРГ Reuters.

Сейчас в Германии находятся 1 600 тонн ее золотых резервов — и предполагается, что к 2020 году эта цифра возрастет до 1 700 тонн, указывает Bild. Всего они составляют 3 381 тонну.

После долгового кризиса еврозоны в Германии усилились призывы к возвращению золотых резервов страны домой. Подчас даже ставилось под сомнение их существование.