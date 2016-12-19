России надо воспользоваться расширением санкционного списка США, чтобы усилить политику протекционизма в некоторых областях, что пойдет на пользу отечественной экономике, считает замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.



В пятницу США добавили 23 российские компании в список санкций. В него попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, российские научно-исследовательские институты, предприятия и фирмы в области обороны, судоремонта, дорожного строительства.

«России надо пользоваться этим моментом для того, чтобы усилить политику протекционизма в некоторых областях, там, где это чувствительно для США. Например, в аудиторском бизнесе. Или даже перейти к брендовым санкциям», — сказал Емельянов.

По мнению депутата, такой шаг неприятно отразится на отдельных американских чиновниках и одновременно поможет российским производителям.

«Нужно выбрать какие-то отрасли и отдельные точки. Надо протекционистским путем нам защититься, и под предлогом этих санкций ввести контрсанкции, чтобы помочь развитию отдельных отраслей нашей экономики», — пояснил он.