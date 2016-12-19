«ВымпелКом», который в рамках социальной благотворительности оказывает поддержку людям с ограничениями по зрению и слуху, в том числе рассчитывает на расширение клиентской базы за счет таких людей, рассказала руководитель проектов корпоративной и социальной ответственности компании Евгения Чистова.



«По данным Всероссийской организации глухих, в России порядка 10% людей с ограничениями по слуху — это огромная аудитория, 14 миллионов. В условиях конкурентного рынка это новая ниша, на которую раньше никто не обращал внимания, а теперь для нас это определенный драйвер роста», — пояснила Чистова.

В пресс-службе оператора отказались прокомментировать, на какой прирост абонентской базы за счет сервисов для инвалидов по слуху и зрению рассчитывает компания.

Абонентская база «Билайна» в мобильном сегменте в III квартале 2016 года снизилась в годовом сопоставлении на 2% до 58,1 млн клиентов.

По словам Чистовой, компания оказывает поддержку фонду «Со-единение», который реализует программы для людей, имеющих ограничения по слуху и зрению.

Попечительский совет фонда возглавляет президент России Владимир Путин, а в совет входят президент Сбербанка Герман Греф, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель совета директоров группы «Альфа-Банк» Петр Авен, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев и другие.

В «ВымпелКоме» также считают перспективным направлением создание доступных мобильных сервисов для людей с нарушениями по зрению.

«Для людей с нарушениями зрения мобильный телефон, как оказалось, — основное средство коммуникации с миром — посредством специальных приложений, мобильного Интернета и пакетного предложения от оператора, которое учитывает особенности общения такой категории клиентов и делает связь максимально доступной», — сказала Чистова.