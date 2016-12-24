Еврогруппа и Европейский механизм стабильности (ЕМС) приняли решение возобновить в январе переговоры с Афинами о краткосрочных мерах по сокращению госдолга Греции после разъяснений премьера Алексиса Ципраса по пенсионным выплатам. Об этом сообщил в распространенном заявлении председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум.



«Достигнута договоренность о возобновлении переговоров после получения письма с разъяснениями от премьер-министра Алексиса Ципраса. ЕМС возобновит переговоры в январе», — сказал он.

В начале декабря Еврогруппа достигла соглашения по частичной реструктуризации госдолга Греции путем снижения процентных ставок и продления сроков погашения. Позднее Афины пообещали в преддверии рождественских праздников выделить 617 млн евро на единовременные выплаты малоимущим пенсионерам, получающим менее 850 евро в месяц.

Первичный профицит бюджета Греции в этом году, по предварительным оценкам, составил 1,1% от ВВП страны и превысил целевой показатель в 0,5%, установленный в рамках соглашения между правительством и международными кредиторами. Ранее власти Греции сообщили, что впервые после семилетнего экономического спада ожидают рост экономики в 2017 году на 2,7%.