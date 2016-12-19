Центробанк Ирана разрешил некоторым банкам использовать свободный рыночный курс иранского риала при проведении торговых операций с иностранной валютой, сообщает Reuters со ссылкой на регулятора.

В течение последних месяцев Иран постепенно повышал официальный курс валюты, чтобы приблизить его к рыночному и сократить разрыв между ними. ЦБ пытается улучшить состояние экономики и создать для частных фирм и государственных компаний равные условия.

В Иране используются два курса национальной валюты: устанавливаемый банком (официальный) и свободный рыночный курс. Национальный используется банками и госучреждениями, в то время как коммерческие компании и физические лица могут совершать валютные операции по свободному рыночному курсу.