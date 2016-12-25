Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший с радаров после вылета из Сочи, упал в Черное море. Самолет выполнял плановый полет в сирийскую Латакию. Вылетев из подмосковного Чкаловска, самолет произвел дозаправку в аэропорту Адлера, после чего взял курс на Сирию. На борту самолета было 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ и восемь членов экипажа.

«Самолет упал в Черное море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Кроме того, в 5,5 километра от берега, по данным источника, обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

Обломки фрагментов корпуса нашли в 1,5 километра от побережья Сочи на глубине 50–70 метров, подтвердили в пресс-службе Минобороны.

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. «Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»)», — сказала представитель СК.

«Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России», — сообщила Петренко.

По ее словам, военные следователи СК изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 Минобороны к вылету в Сирию. «Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», — уточнила она.

11:20 — Четыре судна и пять вертолетов задействованы в поисковой операции в Черном море, где разбился Ту-154, сообщает Минобороны РФ.

11:14 — Все участники хора Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, кроме троих солистов, находились на борту разбившегося в Сочи самолета Ту-154. Об этом ТАСС сообщил ведущий солист Ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев. «У меня родился ребенок, теперь в семье трое маленьких детей. Я подошел к руководителю ансамбля и попросил остаться. Кроме того, завтра должно было быть выступление, поэтому решили оставить меня и еще солистов — Валерия Гавва и Бориса Дьякова. А остальные из хора все полетели», — сказал Ананьев, уточнив, что из оркестра должны были лететь только игравшие на баяне и балалайке. Он также отметил, что не располагает точной информацией, летел ли с коллективом художественный руководитель Валерий Халилов, а также были ли на борту участники балетной группы. «Что там произошло — я не могу сейчас сказать, так же, как и все, получаю информацию от Минобороны», — заключил Ананьев. Согласно спискам пассажиров, опубликованных на сайте Минобороны РФ, Валерий Халилов числился на борту упавшего самолета.

11:13 — Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Минобороны.

11:12 — К месту крушения «Ту-154» направлена группа опытных следователей центрального аппарата СК — Петренко

11:09 — МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. «В ближайшее время в Сочи отправится самолет МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России, имеющих опыт глубоководных работ на больших глубинах», — сказал представитель министерства.

Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами «Фалькон».

11:07 — Бастрыкин поручил передать дело о крушении Ту-154 Минобороны в Центральный аппарат СК.

11:06 — МЧС России увеличивает группировку судов в районе падения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщил начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Андрей Пазыныч. «На текущий момент от ЮРПСО в зоне массового скопления обломков работает шесть судов. Планируем увеличить группировку еще на три корабля», — доложил он по видеосвязи в ходе оперативного совещания в МЧС.

10:58 —Психологи из Краснодара в ближайшее время отправятся к месту крушения ТУ-154, сообщила ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. «Сформирован пул психологов, психологи из Краснодара уже выезжают», — сказала она. По словам Миньковой, губернатор Кубани уже дал все необходимые поручения властям Сочи, связанные с размещением в гостиницах родственников тех, кто летел на борту самолёта. «Все, что касается гостиниц, размещения родственников, этим занимается город, губернатор уже все соответствующие поручения дал», — добавила Минькова.

10:48 — Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщили в Министерстве обороны России.

10:47 — На борту разбившегося Ту-154 находились 64 сотрудника ансамбля имени Александрова, сообщает Минобороны.

10:45 — Доктор Лиза числилась в списках пассажиров

10:44 — Руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов был в списках пассажиров Ту-154, упавшего в Черное море, сообщает ведомство.

10:42 — Начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков был в списках пассажиров Ту-154, разбившемся в Черном море, сообщает ведомство.

10:40 — Минобороны РФ опубликовало списки находившихся на борту разбившегося Ту-154, сообщается на сайте ведомства.

10:26 — Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших при крушении самолета Минобороны. Собянин также выразил соболезнование родным и близким.

10:18 — В Сочи создали городской оперативный штаб по поиску обломков упавшего в море самолета Минобороны. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города-курорта. «Власти Сочи при необходимости готовы будут оказать всю необходимую помощь родственникам погибших», — сказал источник.

10:14 — Трое журналистов телеканала НТВ находились на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154. Об этом сообщает телеканал. «Среди погибших наши коллеги — корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — сообщил журналист в эфире телеканала.

10:12 — Отдельных распоряжений со стороны президента РФ Владимира Путина в связи с крушением Ту-154 в Сочи пока давать нет необходимости, заявил Песков. «Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. — На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется», — сказал Песков. Он добавил, что к настоящему времени известно, что в потерпевшем крушение самолете находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты.

10:04 — Министр обороны Сергей Шойгу находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным в связи с крушением самолета Ту-154. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Он постоянно на телефоне с президентом», — сказал Песков.

10:03 — На месте крушения самолета Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело одного погибшего, сообщает источник источник.

9:58 — Кремль не располагает информацией о нахождении доктора Лизы на борту разбившегося Ту-154, списки пассажиров уточняются, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

9:56 — Восемь членов экипажа и 84 пассажира находились, по уточненным данным, на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия.

9:55 — Военнослужащие, находившиеся на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154, были застрахованы по государственному контракту в компании «СОГАЗ». Это следует из документов, размещенных на сайте страховой организации.

9:51 — Комиссия Минобороны России во главе с замминистра обороны Павлом Поповым вылетела в Адлер в связи с катастрофой военного самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

9:33 — По уточненным данным, на борту потерпевшего крушение самолета Минобороны РФ находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. «На борту находился 91 человек, 68 из них — это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа», — сообщили в экстренных службах региона.

9:31 — Сервис Filghtradar24 сообщает, что ему известно о крушении самолета Ту-154, однако он не получал данные с борта.

9:30 — Следственный комитет изымает предполетную документацию и проводит допрос должностных лиц, руководивших полетом, а также технического персонала, занимавшегося подготовкой самолета Ту-154 к вылету.

9:25 — На борту разбившегося Ту-154 находились три сотрудника телеканала «Звезда». Об этом сообщается на сайте телеканала.

9:23 — Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».

9:15 — В пресс-службе Первого канала подтвердили, что на борту самолета Ту-154, упавшего в Черное море, были трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

9:11 — В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

9:06 — В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море. «В 5,5 километра от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 километра от берега — фрагменты лайнера, в частности стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — сказали в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

9:04 — «В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось», — сообщил источник в силовых структурах региона.

8:59 — В 6 км от берега в Черном море найдены фрагменты самолета, стойка шасси Ту-154, а также маслянистое пятно, сообщили в силовых структурах региона.

8:49 — Самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море, сказал источник в силовых структурах региона.

8:30 — Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисков Ту-154.

8:21 — В Минобороны РФ сообщают, что на самолете были также девять представителей российских СМИ.

8:19 — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы после пропажи Ту-154.

8:14 — К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, заявили в Минобороны.

8:03 — В Минобороны подтвердили, что самолет Ту-154 пропал после взлета из Сочи, на борту — 91 человек.

8:00 — Музыканты ансамбля имени Александрова находились на борту пропавшего самолета. Артисты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой.

7:59 — Самолет Министерства обороны Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона. По данным источника ТАСС, самолет летел в Латакию.